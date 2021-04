I soliti ignoti, "ma cosa fai? È vietato": disastro di Amedeo Goria da Amadeus, figuraccia e gelo su Rai 1

15 aprile 2021 a

Amadeus è stato costretto a bacchettare il concorrente dell'ultima puntata de I soliti ignoti andata in onda ieri sera su Rai 1. L'investigatore vip del giorno era il giornalista sportivo Amedeo Goria, che non si è reso protagonista di una performance brillante. L'indagine, infatti, è partita fin da subito in salita. All'arrivo del primo ignoto, Goria ha iniziato a fargli delle domande per scoprirne l'identità. Così facendo, però, ha violato il regolamento, che non consente questo tipo di interazione tra il detective e l'ignoto. Quest'ultimo è tenuto a rimanere in silenzio.

"Ama il bello", ha detto Goria rivolgendosi alla concorrente costretta al silenzio. Tuttavia quest'ultima, vestita da cuoca, ha risposto con un timido sì. Amadeus, allora, l'ha subito rimproverata: "Non può rispondere". Goria, però, ci ha riprovato e le ha chiesto: "Ha un'agenzia di moda?". Il conduttore, a quel punto, ha bacchettato il suo ospite: "Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande". Il giornalista sportivo, alla fine, non è riuscito a indovinare l'identità della concorrente. "Se è argentina, ha una scuola di musica", ha detto.

I fan del programma hanno subito commentato su Twitter: "Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas". Qualcun altro ha scritto: "Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas". Alcuni utenti hanno commentato anche la reazione del conduttore alle domande fatte da Goria andando contro il regolamento del gioco: "Amadeus è nero". Alla fine, il detective ha indovinato solo un'identità nel corso del gioco, arrivando alla fase finale con zero euro. Si è fatto ricorso, così, al passaporto misterioso. Goria ha scelto quello da 5mila euro e, inaspettatamente, è riuscito a vincere il montepremi, devolvendo la cifra in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

