Uomini e Donne, dramma e minacce di Alessandro Basciano: "C'era tutto il mio mondo. Se ti trovo ti sfondo"

15 aprile 2021 a

a

a

Alessandro Basciano è stato uno dei tanti corteggiatori che sono passati per Uomini e Donne, lo storico programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Le ultime ore sono state particolarmente complicate per lui, essendo stato vittima di un episodio molto spiacevole: ieri ha passato la serata insieme ad un suo amico, ma quando è tornato al parcheggio in cui avevano lasciato la loro macchina, hanno trovato una bruttissima sorpresa ad attenderli.

"L'unica possibilità". Faccia a faccia con Sirius, Gemma Galgani umiliata: indiscrezione rovinosa

L’auto infatti era stata letteralmente sfondata da qualcuno che ha rubato tutto ciò che c’era all’interno. A rivelarlo è stato proprio l’amico di Basciano tramite una storia su Instagram: “Per noi la serata si è conclusa alla grande. Vi faccio vedere cosa ci è successo. Ecco qua: ci hanno sfondato la macchina”. L’uomo ha poi spiegato che all’interno della macchina c’erano cose davvero molto importanti: “Avevamo tutto il mondo dentro: chiavi di casa, chiavi delle auto, soldi, documenti”. Tra l’altro pare che fosse in un parcheggio custodito, ma evidentemente non abbastanza.

Scomparsa da settimane, le ultime parole due mesi fa: ora è paura per Tina Cipollari, cosa le è successo?

Nel video pubblicato su Instagram si vede Basciano camminare su e giù visibilmente innervosito per la spiacevolissima vicenda. Ad un certo punto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preso la parola per rivolgersi a chi ha commesso il reato: "Stai attento perché ci sono le telecamere. E se ti hanno ripreso e scopro chi sei ti sfondo come hai fatto tu con la nostra auto”.

"Quel bacio mi disgusta", la ferocia di Gemma Galgani: il cavaliere umiliato, picchia durissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.