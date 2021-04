Tagadà, Pietro Senaldi smaschera Giuseppe Conte: "Sinistra, scelta definitiva". Chi è davvero l'ex premier

15 aprile 2021 a

Pietro Senaldi, ospite a Tagadà su La7 e condotto da Tiziana Panella, ha commentato l'ultima uscita dell'ex premier Conte, ormai avviato a essere il leader politico del nuovo Movimento Cinque Stelle. L'Avvocato del Popolo ha dichiarato che la Carta del nuovo M5s è "Né destra, né sinistra". Alla domanda della conduttrice sul fatto che Conte doveva essere il federatore dell'alleanza Pd-Cinquestelle e Leu. "E adesso che succede?", chiede la Panella a Senaldi.

"Credo che Conte con questa frase che assolutamente non appoggia sulla realtà, sia uno slogan con cui lui strizza l'occhio a chi da centrodestra ha votato una volta Cinque Stelle, poi se ne è andato, ma Conte legittimamente vuole recuperarlo". Alla domanda, sempre della Panella, se non sia questo atteggiamento e questa dichiarazione uno schiaffo al Pd, Senaldi replica in maniera chiara.

"Secondo me non è polemico col centrosinistra è una frase da leader che cerca voti da tutte le parti. Però è un po' come se fosse un effetto ottico, perché ormai tutti noi sappiamo che i Cinque Stelle hanno scelto definitivamente la sinistra", chiarisce il direttore di Libero. Intanto Conte, professore ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, terrà online una lezione il 19 aprile prossimo all’Ateneo fiorentino. L’ex premier terrà la lezione nell’ambito del corso di diritto privato del collega Vincenzo Putorti. Conte terrà anche altre lezioni il cui calendario non sarebbe ancora noto.

