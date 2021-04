Ballando con le Stelle, "amavo succhiare il ca*** del mio capo". Prego? Commento sconvolgente, grosso caso in Rai

15 aprile 2021 a

Clamorosa gaffe di Ballando con le Stelle su Twitter. Sulla pagina ufficiale dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è apparso uno strano re-tweet. Chi si occupa di gestire la pagina dello show del primo canale della Tv di Stato, ha infatti retwittato il seguente messaggio: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire“.

Potrebbe essere un errore marchiano da parte di chi si occupa della gestione oppure di un sabotaggio da parte di qualche hacker. L’autore del commento, tra l'altro, si è chiesto per primo come mai il suo messaggio sia stato ritwittato così in massa. Il team di Ballando con le Stelle ha eliminato poi il commento volgare dalla pagina e l’utente di nome Salvatore ha cancellato il suo profilo su Twitter. Poco dopo l’ha riattivato cambiando il nome in “ragno pomp***ro”. Adesso è tornato al nome originale.

Fino ad ora né la trasmissione né Milly Carlucci si sono ancora espressi sull’incidente social. Non ci sono scuse né post per chiarire l'imbarazzante incidente. Nel frattempo, a causa del Covid-19, Ballando con le Stelle nel 2020 era slittato di diversi mesi, spostando la sua collocazione storica nei palinsesti primaverili all’autunno. Una scelta che, molto probabilmente, verrà replicata anche nel 2021 dal momento che l’edizione è terminata soltanto da pochi mesi. Intanto però il Serale di Amici sta facendo il pieno di ascolti e la rete sta cercando di rilanciarsi: previsti show di Amadeus contro Maria De Filippi e anche di Cristiano Malgioglio con Gabriele Corsi.

