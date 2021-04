Striscia la notizia, Luigi Di Maio con le dita nel naso. Il fuorionda che disgusta Michelle Hunziker: "Una cosa schifosissima"

15 aprile 2021 a

"Una cosa schifosissima". Michelle Hunziker guarda il servizio di Striscia la notizia su Luigi Di Maio e strabuzza gli occhi, disgustata. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci mostra un fuorionda del ministro degli Esteri italiano decisamente imbarazzante. L'ex leader politico del M5s, convinto sicuramente di non essere ripreso, dà sfoggio di grandi capacità di "analisi". Per la precisione: si dimostra un mago delle "ispezioni nasali". Insomma, si dà da fare con le dita nel naso come un bimbetto delle elementari.

"Scelto da Draghi per le sue doti di eleganza e di aplomb - ironizza Gerry Scotti, mostrando le immagini - , acclamato negli States per le sue capacità diplomatiche, Luigi Di Maio vive il suo momento di gloria. Ma Giggino è pieno di preoccupazioni, ha pruriti che lo infastidiscono. Il quadro politico e il futuro del M5s lo preoccupano, sono tanti i grattacapi e non solo". E via di grattate nelle narici e nei padiglioni auricolari.



Di Maio e l'ispezione nasale, guarda il video integrale di Striscia

"Dopo aver cercato appoggi esterni per rinnovare il Movimento, forse è venuto il momento di cercare dentro di sé altre motivazioni profonde. Dopo il flop del reddito di cittadinanza ci vuole un colpo di teatro, estrarre dal cilindro nuove idee per rilanciarsi e liberarsi definitivamente di vecchi compagni di percorso - prosegue Scotti, sarcastico -. Via le zavorre dal Movimento, c'è bisogno di respirare aria fresca".

Di Maio ricomponiti, il compito che ti aspetta, a naso, è più importante. Volare negli Stati Uniti da Biden dove mostrerai all'alleato tutto il tuo attaccamento. Non abbiamo mai visto - conclude - nella storia repubblicana un ministro degli Esteri che ci tenesse così tanto agli Interni". "Una cosa schifosissima - commenta la Hunziker - , e dire che una volta i politici avevano le mani in pasta...".

