È sempre mezzogiorno, "nella pentola ci metterei il cu***": Luciana Littizzetto, questa roba a pranzo su Rai 1

16 aprile 2021 a

a

a

Luciana Littizzetto se n'è uscita con una battutaccia. L'ennesima. Questa volta non durante Che Tempo Che Fa, ma a È sempre mezzogiorno, dove si è collegata a inizio puntata con Antonella Clerici. Qui, su Rai 1, la conduttrice ha chiesto di scegliere cosa "mettere in pentola" per la cosiddetta ‘ricetta della felicità, tra il lato B e il viso. Senza mezzi termini, la Littizzetto ha risposto: “Metterei il cu*o!”. Un'uscita che ha scatenato la risata in studio, ma non a casa.

"Ecco il suo rituale di accoppiamento". Prego? Luciana Littizzetto umilia Luigi Di Maio, spunta questa foto | Guarda

Finita la gag la Clerici ha poi chiesto: "Metti in pentola cane o gatto?”. Con "mettere in pentola" la conduttrice intendeva "scegliere" perché "non si mettono in pentola né il cane né il gatto, altrimenti poi partono le polemiche e ricordiamo una famosa polemica che c’è stata in passato" ha chiarito. Il riferimento è a Beppe Bigazzi che anni fa a La prova del cuoco ha spiegato come cucinare i gatti. Proprio sul cane e il gatto la comica ha svelato un piccolo retroscena che include Fabio Fazio con cui lavora a Che tempo che fa ogni domenica sera su Rai3: “Io e lui siamo proprio come cane e gatto”.

Dopo Obama, lei. Clamoroso colpaccio internazionale della tv pubblica: da Fazio un'ospitata mai vista prima

La scorsa domenica, proprio durante la trasmissione, la Littizzetto si era lasciata andare a uno sfogo a dir poco brutale. Tema il catcalling: il volgare apprezzamento in pubblico. "Ma quanto devi essere disperato per comportarti così? - aveva esordito -. Ma quanta poca gnocca come la chiami tu hai visto, nella tua superflua vita? Caro cretino. Fischiatore solitario. Smanettatore di walter su panchina. Vuvuzela fastidiosa, bavoso schifosone che mi gridi: Ciao zo***a! mentre in pantaloncini corro al parco. Cosa pensi? Ammesso che pensi? Se è un complimento, allora dillo alla tua fidanzata all’altare e vediamo come finisce il matrimonio. Prova quando il prete dice: vuoi tu… Mimmo Catrama… prendere in sposa …. e tu aggiungi Chi? questa vac***a? A vedere come la prende tuo suocero".

"Sorge spontanea una domanda". Dagospia, il più brutale dei sospetti sulla Marcuzzi da Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.