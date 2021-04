Uomini e Donne, Eugenia lascia in una valle di lacrime e Maria De Filippi spiazza tutti: "È giusto"

16 aprile 2021 a

a

a

Eugenia lascia Uomini e Donne. La ragazza ha deciso di dire addio al programma di Canale 5 dopo aver visto un video di Massimiliano Mollicone. Il tronista stava conoscendo anche altre due ragazze: Federica, Vanessa. E proprio queste esterne non sono piaciute alla giovane. “È giusto che vada via. Come è giusto che Massimiliano, se sente qualcosa, se ne accorga", ha commentato Maria De Filippi per poi complimentarsi: "Non avrei detto ‘Se fossi in te me ne andrei’ a un’altra persona seduta accanto qua se l’avessi reputata una che è qui più per una questione televisiva. Dalle cose che ho sentito da te, ho tutt’altra percezione. Sei una ragazza molto intelligente. E penso tu debba meritarti tanto dalla vita per come sei. Non sei a caccia di notorietà”.

"Quel bacio mi disgusta", la ferocia di Gemma Galgani: il cavaliere umiliato, picchia durissimo

La corteggiatrice è scoppiata in una valle di lacrime dopo aver visto i filmato di Massimiliano con Vanessa e Federica, dove il contatto fisico è sempre stato predominante, tanto da confessare che in questo momento dal punto di vista fisico è più attratto da loro due. "Ho preferito uscire con Vanessa e Federica perché arrivate da poco", ha spiegato il giovane mentre Eugenia replicava: "Sai che ci sono anch’io? Mi sento immobilizzata come se avessi la camicia di forza. La voglia di vedermi e di sentire dov’è? Io l’ho avuta tutti i giorni e quasi avevo bisogno di vederti. Mettiti nei miei, ho appena saputo che la persona che mi piace ha baciato un’altra persona".

Scomparsa da settimane, le ultime parole due mesi fa: ora è paura per Tina Cipollari, cosa le è successo?

Ma la conduttrice non è l'unica ad apprezzare Eugenia che ha ricevuto gli elogi anche del tronista Giacomo Czerny (“Sei una bellissima ragazza”), Samantha, Gianni Sperti, addirittura Ida Platano e Tinì Cansino. Alla fine Eugenia e Massimiliano hanno deciso di fermarsi dietro le quinte per parlare. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne i due usciranno assieme in esterna.

"L'unica possibilità". Faccia a faccia con Sirius, Gemma Galgani umiliata: indiscrezione rovinosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.