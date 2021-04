Striscia la Notizia, "rinomata abilità pelvica". Gerry Scotti si toglie la giacca e lo fa davvero: Michelle Hunziker senza parole

17 aprile 2021 a

A Striscia la Notizia si scherza sulle riaperture. Dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5, Gerry Scotti presenta "la nostra Tony Manera". Di sottofondo infatti le note di "staying alive". Immediata la battuta del conduttore del tg satirico che a Michelle Hunziker ricorda come "lui si togliesse la giacca", mentre la Hunziker è alquanto impossibilitata. "Sono entrata con staying alive - prosegue subito la conduttrice -, perché mancano i tempi in cui potevi farti venire la febbre del sabato sera. Ora con 37.2 non esce, vedi solo il medico di base". Però qualcuno che ha aggirato le norme anti-Covid c'è. E infatti i due mandano in onda un video di militari che, a distanza l'uno dall'altro, balla in mezzo a una strada.

Ed è proprio questo a scatenare Gerry che, a sua volta, mostra il video "del suo maestro di ballo", per poi dare il meglio di sè. Prima di mandare la pubblicità e iniziare la puntata del 17 aprile, Scotti non perde tempo; si toglie la giacca e si lascia andare e mostra alla Hunziker "la mia rinomata abilità pelvica". Immediata la risata della collega.

Recentemente la coppia è finita al centro della polemica. Tutta colpa di un profilo social molto seguito negli Stati Uniti, che ha accusato il duo di "razzismo". A scatenare gli americani l'imitazione dei cinesi fatta da Scotti e la Hunziker. "Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno poi proseguito alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici". Insomma, l'ennesimo perbenismo si abbatte anche su Striscia.

Qui il video del "ballo" di Gerry Scotti

