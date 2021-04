Domenica In, muore per coronavirus la sua collaboratrice. Mara Venier in lacrime: "Ciao Carmela"

18 aprile 2021 a

Tristissimo lutto per Mara Venier che non riesce a trattenere le lacrime nell'apertura della puntata di oggi 18 aprile di Domenica in su Rai uno: "La nostra Carmela è venuta a mancare", annuncia commossa ricordando la sua collaboratrice, morta per covid. "Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me", dice.

Intanto per Mara Venier, professionalmente potrebbe esserci anche una novità. È Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo, nel rispondere a una spettatrice entusiasta di Mara Venier, a svelare voci di corridoio: “Molti la vorrebbero sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo”. E ancora: "Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”.

Nella puntata di oggi 18 aprile in studio da Mara ci saranno l'attrice Sabrina Ferilli, Donatella Rettore e Letizia Moratti. Per l'attualità invece la Venier intervisterà il professor Francesco Vaia e Matteo Bassetti. Spazio poi alla musica con i Ricchi e poveri e i Coma Cose, che hanno preso parte dall’ultimo Festival di Sanremo e presentano a zia Mara il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’oro.

