Domenica live, la lezione di Barbara d'Urso ad Akash: "Tu ti arrabbi, io...". Gelo in studio

Ed Akash Kumar, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi, torna in televisione. Esattamente da Barbara d'urso, a Domenica live. "Sono nato pronto”, dice sin dalle prime battute. Una chiacchierata con Barbara d’Urso che inizia subito con toni molto accesi. Akash mostra di nuovo il suo carattere. “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”, dice il modello. Qualche settimana fa, Urtis (chirurgo dei vip) aveva paventato la possibilità che dietro quegli occhi blu potesse esserci il bisturi. Ma non ha mai detto che Akash si è sottoposto ad un intervento chirurgico. In studio, Akah consegna il suo passaporto alla d'Urso per dimostrare che non c'è alcun timbro del visto per il Marocco.

“Sono io quello della foto”, continua Akash. Ma negli ultimi giorni sono circolate sue foto con gli occhi scuri. “Hanno photoshoppato l’occhio, lo hanno scurito”, dice Ahash. “Si vede che sono azzurri in fondo, vedi? Hanno photoshoppato. Akash si scalda di nuovo. Come fa sempre, come è avvenuto anche all'isola dei famosi. Risponde anche ad Alex Belli, che è in collegamento. Ma l'ex concorrente dell'Isola scivola di brutto quando dice alla padrona di Casa: “Anche tu sei parecchio criticata…”. La d'Urso replica:“Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”.

Akash, poi, dice di aver superato i problemi di salute di cui non ha mai fatto mistero. "Ora sto meglio”, assicura. “Penso di essere un bravo ragazzo, poi però se mi parte la brocca…”. Sicuramente, Akash - con un passato da modello e forse il sogno nel cassetto di fare cinema - è uno dei personaggi più controversi di questa edizione dell'Isola dei famosi. Dice di odiare il gossip, ma alla fine partecipa ai reality. Strano, ma vero.

