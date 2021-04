Che tempo che fa, Carlo Verdone a luci rosse: "Con una ragazza, su quel tavolo...". Proprio quello, Fabio Fazio sbianca

Francesco Fredella 19 aprile 2021 a

a

a

Quella volta, il grande Aldo Fabrizi si rivelò gelosissimo di sua sorella (la mitica Sora Lella), che aveva recitato con Carlo Verdone in "Bianco rosso e Verdone". In collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai 3, Verdone ne approfitta per raccontare un po' di aneddoti su Elena Fabrizi. "Sora Lè, ma cosa dice vostro fratello di voi?", racconta Verdone che dava del voi all'attrice romana. "Mah, che deve dì, nun dice niente", rispose la Sora Lella. E, allora, Verdone rincarò la dose: "Ma niente niente, manco na telefonata? Nulla. Ma un giorno dell'87 Verdone, casualmente, incontrò Aldo Fabrizi.

"Guardate Speranza". Littizzetto, la foto del ministro prima e dopo il Covid: confronto imbarazzante | Guarda

"Sento una pacca fortissima sulla spalla - racconta Verdone a Fazio - e me fa 'Tu sei Verdone, ma che ce trovi in mia sorella?'. Verdone resta senza parole e dice: "E' bravissima attrice, una bravissima caratterista". E Fabrizi continua: "Na caratterista? Ma quella è bona solo a fa da mangià, damme retta. Tu hai combinato un casino, lo sai?". In pratica Verdone era geloso di sua sorella. Il racconto fa sorridere tutti e diventa subito virale sui social. Verdone, in questi ultimi giorni. sta presentando il suo libro.

"Ma è vero che il fegato...?". Fabio Fazio, la raggelante gaffe con Pelè: la reazione di O Rei che era sfuggita

Poi, nel corso dell'intervista, Verdone ha raccontato un aneddoto su un tavolo antico che, tra l'altro, dice di aver "dissacrato" con una ragazza tanti anni prima. Si tratta di un antico tavolo di famiglia che ha portato nella sua casa in campagna. "Qui hanno cenato tanti big: da De Sica a Scola, quanti ricordi", dice Verdone a Fabio Fazio. Poi il fuoriprogramma. "Con una ragazza su quel tavolo...": il racconto fa arrossire Fazio.

"Ho incontrato Papa Francesco. Cosa mi ha rivelato". Verdone da Fazio, l'impensabile faccia a faccia col Pontefice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.