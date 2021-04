Isola dei Famosi, "mi mangiano davanti agli occhi". Andrea Cerioli, il raptus per il cibo: verso il ritiro

21 aprile 2021 a

a

a

Andrea Cerioli è approdato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - in un momento successivo rispetto agli altri naufraghi, eppure già è in difficoltà con la gestione della fame. Parlando con Awed, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che la mancanza di cibo lo sta mettendo sempre più in crisi: “Io ho famosissima, te lo giuro. Non la sto più gestendo questa cosa della fame, sono nervoso e ho fame”.

"Perché ho dovuto farlo". Tutto già scritto? Elisa Isoardi vuota il sacco: la verità sull'Isola dei Famosi

Dopo queste dichiarazioni è subito scattato l’allarme tra i fan di Cerioli, che sui social hanno anche ventilato la possibilità che l’ex tronista possa cedere e abbandonare l’Isola dei Famosi. Sempre parlando con Awed, il ragazzo ha riconosciuto il fatto che la carenza di cibo stia influenzando pesantemente il suo umore: “Mi cambia l’umore, nessuno ne ha colpa perché fa parte del gioco, quindi mi sposto così me ne sto un po’ da solo”. Dal suo canto Awed ha provato a rincuorare Cerioli e ad infondergli forza per andare avanti.

"Cosa si è pulito con la foto di Fariba". Il gesto osceno di Paul Gascoigne, lo ha fatto davvero: che imbarazzo

Eppure l’ex tronista è apparso davvero scarico e demoralizzato, anche se non ha parlato apertamente di ritiro dal gioco. Sempre nel corso della conversazione con l’influencer, Cerioli ha confessato di essere innervosito anche dalle prove ricompensa: “Lì la gente mi mangia davanti agli occhi, se apriamo un cocco devo mangiarne un quadratino”.

Isola dei Famosi, la furia di Marco Maddaloni in difesa di Fariba: "Intollerabile, sono dei maleducati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.