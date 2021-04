L'Eredità, "cosa hai detto?". Come si rivolge a Flavio Insinna, sconcertante: concorrente derisa da tutto lo studio

23 aprile 2021 a

Attimi di sconcerto a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna in onda su Rai 1, il quiz pre-serale campione di ascolti. La puntata è quella di ieri sera, giovedì 22 aprile. Ed ecco che tra i concorrenti c'è una ragazza, Giulia, che si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti, uno dei grandi classici della trasmissione. Ma è quando incappa nel primo errore che accade qualcosa di particolare.

La giovane, visibilmente emozionata, infatti si rivolge ad Insinna affermando: "Mi scusi...". E il conduttore sgrana gli occhi, resta muto per qualche secondo, dunque a sua volta chiede a Giulia: "Ma mi hai dato del lei?". Attimi di incredulità, insomma, dunque risate in tutto lo studio. Anche le due "prof", sul loro sgabello, ridono. A quel punto Insinna scherza: "Era per rispetto, non per la mia età...".

Poi, come sempre, il gioco è proseguito. Giulia, però, non è riuscita a qualificarsi al gioco finale, quello della Ghigliottina. A giocarsi il montepremi è stata la campionessa Monica, ormai una veterana de L'Eredità, che è arrivata alla Ghigliottin con 90mila euro, dimezzati più volte e ridotti a 22.500 euro. Le parole indizio a disposizione di Monica erano: partenza, gas, tabella, pollo e forno. Come soluzione ha offerto "cottura". Sbagliato: la parola misteriosa era infatti "griglia". Monica potrà provare a rifarsi già nella puntata di stasera, venerdì 23 aprile.

