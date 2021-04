Isola dei Famosi, "hanno tutti un auricolare". Prove schiaccianti, un complotto contro Fariba: qui crolla il reality

23 aprile 2021 a

Fariba Tehrani è finita in nomination all’Isola dei Famosi per l’ennesima volta. Finora il pubblico del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi l’ha sempre salvata, non gradendo affatto le opinioni molto negative che i vari naufraghi hanno sempre espresso su di lei. Tra l’altro nelle ultime ore un amico di Giulia Salemi - che, ricordiamo, è la figlia di Fariba - ha fatto una segnalazione su Twitter inerente una sorta di “complotto” che sarebbe in atto ai danni della donna. In pratica questa persona ha notato un dettaglio esplosivo: tutti i naufraghi che hanno nominato Fariba hanno lasciato l’auricolare sulla sua foto per far capire al concorrente successivo chi era stato votato.

L’amico della Salemi non è stato l’unico ad accorgersi di questo fatto: sta per scoppiare un “auricolare-gate” all’Isola dei Famosi? Inoltre il ragazzo ha fatto presente che tutti quelli che hanno nominato Fariba hanno dato delle motivazioni prive di senso: “Assurde, non so se ci avete fatto caso”, ha scritto su Twitter. Successivamente ha anche pubblicato alcuni video in cui ha dimostrato la presunta strategia degli auricolari, che effettivamente sono stati poggiati sulla foto di Fariba.

Si tratta davvero di un complotto? Chissà se la questione verrà approfondita da Ilary Blasi nella prossima puntata: d’altronde sembra una dinamica molto interessante, che potrebbe far bene agli ascolti, un po’ in sofferenza come ogni giovedì. Intanto Fariba è finita in nomination contro Vera Gemma: stavolta chi perde al televoto deve tornare in Italia per davvero e non avrà altre possibilità.

