Amici, massacrano Samuele e il padre impazzisce: "Vergognatevi, adulte col cervello di una gallina". Roba estrema dalla de Filippi

Non si parla che di Amici sul web, dove in queste ore a essere preso di mira Samuele Barbetta. Il ballerino è tra i preferiti di Alessandra Celentano che lo ha definito un vero e proprio artista, capace di creare coreografia originali e piene di sentimento. Al punto che l'insegnante di danza, da sempre la più temuta all'interno del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha deciso di chiudere un occhio per quanto riguarda la danza classica. La Celentano ha infatti fatto un'eccezione: per la prima volta in assoluto anche se Samuele non ha una buona base di danza classica, poco importa. Non ha avuto lo stesso trattamento però con Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, anche loro ballerine ma nella squadra di Lorella Cuccarini. Adesso che le due allieve sono uscite dal Serale, alcuni sui social hanno deciso di prendere di mira Samuele costringendo il padre del giovane a intervenire.

“Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. […] Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi", ha tuonato su Facebook papà Angelo. Il figlio infatti è stato accusato di essere quasi monotono.

Alcuni hanno criticato l'allievo di Veronica Peparini in quanto poco versatile. Accuse che il signor Angelo respinge al mittente: "Mi vergogno io per tutti voi, non sono questi i problemi", ha poi proseguito per concludere: "Un cordiale saluto e un abbraccio a chi sostiene Samuele". Il giovane ha riscosso comunque grande successo. Tantissimi fan che ogni giorno fanno il tifo perché rimanga il più a lungo possibile nel Serale del programma dedicato ai nuovi talenti.

