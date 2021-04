Amici, la confessione di Alessandra Amoroso: "Un tunnel nero, il momento più terribile", un dramma nascosto

20 aprile 2021 a

a

a

“La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro”: la confessione arriva da Alessandra Amoroso che, ospite di Amici Specials Prime Video - trasmesso ogni martedì sulla piattaforma Amazon -, ha raccontato di un periodo difficile della sua vita, quello del lockdown a causa della pandemia da Covid. "E’ stato uno dei momenti più brutti che penso non dimenticherò mai”, ha detto agli allievi del talent di Maria De Filippi. Un periodo che l'ha messa a dura prova, nonostante il suo essere euforica e piena di vita.

"Figlia di...". Bertè, il gesto "choc" di fronte a tutti. Il pubblico di Amici allibito e lei: "Si fa così, lo voglio spiegare"

La cantante, quindi, si è messa a nudo, mostrando ai ragazzi della scuola di Amici le sue fragilità. Ha raccontato anche che nel corso del lungo e faticoso lockdown l'unico a farle compagnia e prendersi cura di lei è stato il suo cane. "Non provavo più niente, non sentivo più niente. Non riuscivo a mettere insieme i pensieri", ha continuato l'artista. Ha ammesso anche che per un momento ha avuto paura di non riprendersi più.

"L'ho infilato". Siparietto bollente ad Amici, De Martino a luci rosse: la De Filippi costretta a fermare tutto

Tuttavia, grazie ai Boomdabash e a Emma Marrone, che le hanno proposto due duetti, Alessandra è riuscita a uscire dal tunnel. La Amoroso ha detto che quel periodo difficile è ormai quasi del tutto superato, ma ha aggiunto che le è stato utile per capire tante cose, come per esempio il fatto di non doversi sentire più in colpa per tutto. Infine ha dichiarato: “Oggi vivo delle mie emozioni e non le subisco”.

"Ho visto il mio corpo dall'alto, seduto". Esperienza extracorporea, Toffanin sotto-choc: dalla Laurito un racconto impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.