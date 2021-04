Verissimo, volano parole grosse tra Donatella Rettore e Marcella Bella: "Provocatrice", "la Joan Collins di Catania"

23 aprile 2021 a

A Verissimo anche loro: Donatella Rettore e Marcella Bella. Entrambe, ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 24 aprile, hanno raccontato la rivalità sul palco e l'amicizia nella vita. "Adesso non siamo amiche, siamo sorelle - ha esordito la Rettore nelle anticipazioni rilanciate da Mediaset -. La famiglia Bella mi ha adottata". Si tratta della primissima intervista di "coppia", quella nel salotto di Canale 5, dove le due cantanti sembrano essersi lasciate alle spalle le incomprensioni nate durante un Sanremo del 1986. "Donatella è una grande provocatrice ed io sono una che s’infiamma in un attimo - ha commentato Marcella Bella -. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse – è stato il suo ragionamento – era un po' prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock".

Una dichiarazione a cui non è mancata la replica: "In un’intervista avevo perfino detto che era la Joan Collins di Catania, prendendo a prestito la ricchissima protagonista della serie Dynasty", ha ammesso la Rettore salvo poi ricordare che il loro rapporto si è riappacificato dopo anni. Tutto merito a un programma televisivo. "Nel corso di una trasmissione - ha svelato Marcella Bella alla conduttrice - ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora – chiosa – è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei".

Oltre a loro, ospite attesissima sarà Arisa. L'insegnante di Amici si presenterà con Lorella Cuccarini, sua metà anche nel programma di Maria De Filippi. Tra i temi affrontati la chiacchieratissima storia con Andrea Di Carlo. A un passo dal matrimonio la cantante è stata lasciata dal compagno, ma in molti sono già convinti che la crisi sia rientrata. Chissà, forse sarà la stessa Arisa a rivelarlo.

