Verissimo, Martina Miliddi choc: "Non voglio che faccia parte della mia vita". Accuse drammatiche alla madre, segreto svelato

“A oggi non vorrei facesse parte della mia vita": parole forti che Martina Miliddi, ultima eliminata di Amici, ha detto a proposito della madre. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, la ballerina ha spiegato di avere un rapporto conflittuale con la mamma. In particolare, ha detto che tra loro “ci sono solo silenzi”. Una dichiarazione pesante, che ha sconvolto la conduttrice. La Toffanin ha cercato di capire quale fosse il problema tra mamma e figlia, ma la ragazza non ha voluto raccontare di più.

L’ex allieva del talent di Maria De Filippi, poi, ha ammesso che la sua maestra di danza è stata per lei una vera mamma: l’ha definita come la donna che le ha fatto da amica e da genitore in tutti questi anni. Il papà, invece, è morto prematuramente, quando Martina aveva solo 10 anni. La ragazza ha svelato alla Toffanin che lui la guardava sempre danzare quando era piccola e che lei ora lo ricorda sempre, ogni volta che balla.

Nel corso dell’intervista, Martina ha parlato anche della sua storia d’amore, ormai finita, con Aka7even, altro allievo della scuola di Amici. “La nostra storia si è conclusa nella scuola", ha chiarito la ballerina, che però ha speso solo belle parole per il cantante, spiegando come lui le sia sempre stato accanto, nei momenti belli e in quelli brutti.

