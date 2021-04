Verissimo, rivelazione della Cuccarini su Maria De Filippi: "La ritenevo una grande professionista, poi ho scoperto che..."

24 aprile 2021 a

a

a

Un grande affetto quello che lega Arisa e Lorella Cuccarini agli allievi della scuola di Amici: “Proviamo grande rispetto per questi ragazzi, perché ci troviamo di fronte a persone che inseguono il loro sogno e noi dobbiamo in qualche modo proteggerlo”: le due maestre di canto e ballo si sono aperte in una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Hanno parlato della loro esperienza all’interno del talent di Maria De Filippi, tra aneddoti e confessioni.

"Non ero abbastanza maturo". L'enorme rimpianto di Paolo Ciavarro, la confessione al padre seduto accanto a lui

La prima a raccontarsi è stata la Cuccarini, che ha iniziato il suo percorso in tv grazie a Pippo Baudo. Il celebre conduttore le ha anche fatto una commovente dedica nel corso della trasmissione della Toffanin. “Quando si sente l'urgenza di esserci e arrivare, probabilmente si trova sempre un modo. Io grazie a Pippo Baudo ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale e questo non lo dimenticherò mai", ha detto la maestra di ballo. La Cuccarini, poi, ha speso delle belle parole anche per la padrona di casa, Maria De Filippi: “La ritenevo una grande professionista, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”.

"Non voglio che faccia parte della mia vita". Martina Miliddi choc a Verissimo: accuse drammatiche alla madre, il segreto svelato

Diverso, invece, il percorso di Arisa, iniziato dopo la vittoria a Sanremo Giovani. La cantante ha rivelato di aver tentato di entrare nella scuola di Amici come concorrente in passato: “Io e mia mamma ci siamo impegnate tanto per arrivare qua, partivamo alle 5 dalla Basilicata per raggiungere Roma e metterci in fila. La musica mi ha sempre richiamato, perché ogni tanto la accantonavo, facevo altro, ma lei veniva sempre a riprendermi”.

Scollatura esagerata, tacchi a spillo e mosse proibite: Martina Miliddi da impazzire in studio dalla Toffanin | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.