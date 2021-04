Verissimo, "ci giocheremo quella carta". Arisa, clamoroso disastro dalla Toffanin: spoiler rovinoso, cala il gelo a Mediaset

24 aprile 2021 a

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 24 aprile, ecco una nervosissima Arisa. Già, la tensione è alle stelle in vista della puntata del serale di Amici di oggi, il sesto appuntamento di questa stagione. Nella puntata al ballottaggio sono finiti Deddy, Samuele e Raffaele. Ad abbandonare la Scuola è stato quest’ultimo e il suo nome sarà comunicato in casetta.

Ma il punto è che a Verissimo Arisa è incappata in un clamoroso spoiler, spiegando che si esibirà con Alessandro. E ancora ha anticipato che si scatenerà una polemica sulla durata della performance che, stando alle anticipazioni di Amici, durerà il doppio rispetto alle normali esibizioni.

"Oggi per me è una giornata molto importante, perché mi devo esibire con Alessandro. Ci giocheremo una carta importante, sono super emozionata", ha rivelato Arisa alla Toffanin. E la cantante ha aggiunto che non mancheranno nemmeno i commenti polemici da parte degli altri insegnanti e non è da escludere che ci siano nuovi battibecchi tra Arisa e Lorella Cuccarini da una parte e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dall’altra.

Insomma, Arisa, che come detto era davvero molto tesa, ha rivelato troppo, quasi tutto. Ma tant'è. Parlando sempre di Amici, ha ricordato quando si era presentata al casting della trasmissione, molti anni fa, partendo alle 5 del mattino dalla Basilicata con un autobus, direzione Roma. E il resto è storia...

