Amici Serale, rissa senza precedenti tra Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: "Fallo parlare!", "Vergognati"

Durissimo scontro al Serale di Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due giudici fanno volare parole grosse e Maria De Filippi è costretta a intervenire, sbottando con la speaker radiofonica e invitandola a zittirsi per la prima volta in questa stagione.

La situazione precipita quando la Pettinelli critica uno dei concorrenti più apprezzati dal talent show di Canale 5, il cantante Sangiovanni, accusandolo di aver scritto delle "barre banali". L'allievo prova a risponderle ma la Pettinelli continua nella sua invettiva. "Anna lascialo parlare! Tu non fai parlare mai nessuno", la rimprovera la De Filippi, a muso duro. Dietro i toni accesi c'è una "guerra interna" che va avanti ormai da mesi, quella tra la Pettinelli e Zerbi appunto. L'ex discografico ha spesso attaccato Aka7even, altro cantante seguito dalla Pettinelli, opponendogli le stesse critiche che Anna ha rivolto a Sangiovanni. Quando la Pettinelli porta in studio un libro tutto nero dall'emblematico titolo Il libro nero delle barre. si capisce fin da subito che non finirà bene.

"Ho pure idea che tra uomini e donne non c’è differenza", è la prima che legge. E Zerbi sbotta: "Vergognati! E’ un tema talmente importante che in questi giorni al governo si sta discutendo solo di questo". La Pettinelli ne tira fuori un'altra, sempre farina del sacco di Sangiovanni: "E quando ti guardo mi affascini più dello Stato italiano". A questo punto però interviene finalmente Sangiovanni: "La prima non la trovo banale. Anzi penso che al giorno d’oggi sia giusto fare chiarezza".

