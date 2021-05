Domenica In, Mara Venier: "Al fianco degli omosessuali, bisognava avere coraggio ai tempi", stoccata a Fedez?

02 maggio 2021 a

Anche a Domenica In è stato sfiorato il caso di Fedez, della Lega e della Rai quando in studio da Mara Venier sono entrate Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quest’ultima ha esordito elogiando la padrona di casa, che ha sposato certe cause in tempi non sospetti e soprattutto molto più complicati di quelli attuali. “Sei sempre stata al fianco delle nostre lotte, quando non era di moda”, ha dichiarato Imma Battaglia. La Venier ha gonfiato il petto: “Bisognava avere coraggio, adesso è un po’ più facile”.

Non a caso poi Imma Battaglia ha ricordato com’era difficile ai tempi fare volontariato o sposare le cause degli omosessuali: “Si parlava dell’Aids come della malattia degli omosessuali”. A questo punto la padrona di casa è intervenuta di nuovo per ricordare un episodio che lo ha segnato molto: “Mi ricordo quando una volta ci siamo incontrate per caso in aeroporto. Ci siamo abbracciate forte senza dirci niente, erano anni in cui nessuno aveva coraggio”.

Più avanti nel corso dell’intervista Imma Battaglia ha nominato anche la Lega in accezione negativa correlandola alle sue battaglie, ma la Venier ha preferito non toccare il tasto politico: “Io sono per la libertà, ognuno può dire quello che vuole. Non c’entra la politica ma l’amore, una come te le battaglie le faceva fuori dalla politica”. La Battaglia non è parsa particolarmente d’accordo…

