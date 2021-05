Domenica In, "Non ce la faccio". Intervista interrotta, davanti a Mara Venier l'impensabile: Eva Grimaldi distrutta

03 maggio 2021 a

a

a

A Domenica In un'emozione dopo l'altra. Nella puntata del 2 maggio ospiti di Mara Venier Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia. Le due erano nel salotto di Rai 1 per festeggiare il secondo anniversario di matrimonio. "Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza - ha ammesso l'attrice visibilmente commossa -. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto".

"Come possibile?". Cina senza Covid, cosa sfugge alla Botteri: disastro dalla Venier, lo sconcerto dei telespettatori

È stato in quel momento che la Grimaldi è stata travolta dall'emozione e ha iniziato a piangere: "Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo. Non ce la faccio..., ha detto l'attrice riferendosi alla mamma. Immediato l'intervento della conduttrice: "Lo so, in quel periodo in cui la tua mamma è andata via. Ci siamo sentite tanto. Lei ti ha mandato Imma e anche tua suocera ti vuole bene".

"Il video di Beppe Grillo sul figlio?". Rocco Casalino suda freddo: mai visto così davanti ai microfoni

La stessa Venier in questi giorni ha ripercorso un momento doloroso della sua vita, quando la mamma Elsa è scomparsa: "Sino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto", ha ammesso per poi continuare: "È stato un percorso difficile. Mi devastava tornare a lei. Mi ha convinto soprattutto mio marito Nicola a finirlo: secondo lui poteva essere catartico scriverlo e in parte lo è stato". Il riferimento è al libro che la conduttrice ha dedicato alla mamma. Ad aiutarla a uscire da quel triste periodo: "Iaio, il bimbo di mio figlio Paolo. Lo presi in braccio e sentii una scintilla dentro al cuore: mi invase la gioia e sentii tornare a galla la voglia di vivere".

"Insieme, per colpa del Covid". Al Bano, un dramma privatissimo: la morte-lampo di tre cugine sconvolge la Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.