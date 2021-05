Striscia la Notizia, Dagospia svela l'impensabile su Michele Santoro: "Serpeggia una notizia". Pace fatta con Silvio Berlusconi?

Francesco Fredella 03 maggio 2021 a

a

a

E adesso Michele Santoro torna all'anno zero. Torna da Silvio Berlusconi, in Mediaset, per promuovere il suo ultimo libro. Dagospia sgancia la bomba ad orologeria. Secondo l'indiscrezione di Dagospia, Michele Santoro potrebbe arrivare a Striscia la notizia, il programma di Canale 5 di Antonio Ricci, per promuovere il suo libro. “A Cologno Monzese serpeggia una notizia-bomba”, si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Insomma, se tutto fosse vero potremmo vedere Santoro nella tana del Biscione, azienda leader in tv fondata da Silvio Berlusconi. Acerrimo nemico di Santoro. Ricordate l'ospitata del Cav ad anno Zero? Indimenticabile. "E' pronto a infilarsi anche nella tana del suo vecchio ‘nemico’ Berlusconi…”, scrive ancora Dagospia.

Da qualche giorno, un'indiscrezione parla dell'arrivo di Santoro a La7. E' stato Enrico Mentana, qualche giorno fa, a dire: "C'è un microfono che ti aspetta". Infatti, La7 di Urbano Cairo - interamente dedicata ai talk e alla politica - sembra l'ambiente ideale per Santoro. Si vocifera, tra l'altro, di un passaggio di Giletti in Rai. Sarà vero? Urbano Cairo è pronto a lasciare un fuoriclasse come Massimo Giletti? Molto difficile.

Ma si sa, in un periodo come questo, le trattative vanno a ritmo serrato. E dopo l'addio di Massimo Giletti alla Rai non sono mancati ritorni di fiamma nel corso del tempo. Tutto, però, si è affievolito. Nessun approdo in Rai per adesso. Massimo potrebbe aver trovato nelle Rete di Cairo con il suo "Non è l'Arena" l'habitat ideale per le sue inchieste, che lo hanno portato lontano rischiando anche in prima persona. Schierandosi sempre dalla parte dei più deboli. Senza paura.

