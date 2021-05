Storie italiane, Enrica Bonaccorti vittima di molestie. Il ricordo più brutto: "Quello che ho subìto"

05 maggio 2021 a

Vittima di molestie da bambina: Enrica Bonaccorti - ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane - ha raccontato uno dei momenti più dolorosi della sua vita. La conduttrice televisiva ha avuto la forza di parlarne soprattutto grazie alla presenza in studio di Giada Vitale, ragazza nota per essere stata vittima, da adolescente, di abusi avvenuti in ambito ecclesiastico. La Bonaccorti aveva parlato del suo trauma già diversi mesa fa dalla Daniele. E a tal proposito ha spiegato: "Quella volta, ascoltando proprio la storia di Giada, mi è venuto spontaneo raccontarlo”.

“Vedendo oggi Giada qui sono rimasta un po’ così - ha continuato Enrica Bonaccorti -. Ascoltando il suo racconto ho ricordato, ho risentito e ho riprovato quello che ho subìto. Quando sono stata molestata ero molto più piccola di lei…". Parlando della sua esperienza, l'ospite di Storie italiane ha detto che di solito "chi subisce abusi si irrigidisce". Riferendosi, poi, agli haters che da tempo attaccano Giada sui social, la Bonaccorti si è chiesta: "Quelle persone cosa ne sanno? Cosa possono sapere di ciò che prova chi è vittima di molestie?”.

La conduttrice televisiva ha spiegato anche che il ricordo delle molestie è difficile da eliminare: "Quando si è vittima di abusi il ricordo ti rimane dentro. Per salvarti devi riuscire a staccarti… è per questo che io non ho mai partecipato prima d’ora a talk di questo genere, eppure ne avrei tante da raccontare". E infine: "Io sono di un’altra epoca, ma trovo che vi sia poca differenza tra adesso e sessant’anni fa”.

