Diego Maradona, il dramma del fratello a Storie Italiane: "Raul è ancora in ospedale per Covid"

E' ancora ricoverato per Covid il fratello di Maradona, Raúl. "Non gli hanno dato il via libera per uscire dall’ospedale ma è finalmente migliorato", ha raccontato l'altro fratello del campione argentino, Hugo, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. Nelle puntate precedenti, invece, aveva detto che le condizioni dell'uomo erano critiche. "Dopo tante sofferenze è arrivata una buona notizia", ha detto.

"Almeno possiamo sorridere un po’", ha continuato Hugo, che pochi mesi fa ha perso il fratello Maradona, morto diversi giorni dopo una delicata operazione al cervello. Mentre nella scorsa puntata di Storie Italiane, Hugo era apparso provato per le condizioni di Raul, ricoverato in rianimazione, questa volta invece ha detto: "Ora sta meglio, ieri ci siamo scambiati dei messaggi via telefono". Felice per loro anche la conduttrice, che ha commentato: "Che bello!".

Continuando a parlare delle condizioni del fratello, poi, Hugo ha aggiunto: "Ringraziando Dio, mio fratello sta finalmente meglio. Anche le mie sorelle sono molto contente. Dopo le brutte vicende che ruotano attorno alla morte di Diego, abbiamo avuto finalmente questa buona notizia".E ancora: "Raúl ha superato il Covid che ci ha fatto stare tutti molto male. E’ stato brutto vedere mio fratello soffrire, soprattutto dopo la morte di un altro fratello". La Daniele ha quindi ribadito di essere molto contenta per il miglioramento delle condizioni di salute di Raúl e subito dopo ha detto: “Stiamo dando la notizia ora in diretta per la prima volta”.

