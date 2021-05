Uomini e Donne, l'ex tronista Maria Tona rivela: "Carne da macello, ecco perché me ne sono andata"

05 maggio 2021 a

a

a

Maria Tona, ex protagonista del trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua uscita di scena. In un'intervista al portale PiùDonna.it ha rivelato: "Ci sono dei motivi per cui me ne sono andata. Ti dico solo ‘carne da macello’, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza”. Approfittando del momento, la Tona ha mandato anche una frecciatina a tutti i cavalieri: "Ho fatto fatica a riconoscere un uomo vero lì dentro".

Gemma Galgani rifiutata. Dopo il bacio, la nuova umiliazione: Aldo fa calare il gelo a Uomini e donne

A chi l'accusa di essere andata a Uomini e Donne solo per avere popolarità e visibilità, invece, l'ex tronista ha risposto: "Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona li dentro che non stia li per le telecamere…”. Maria Tona ha spiegato anche di aver sempre lavorato nel mondo dello spettacolo e di non aver mai nascosto nulla a riguardo. Nel corso dell'intervista, poi, l'ex dama del programma di Maria De Filippi ha fatto sapere che questa non sarà l'ultima volta in cui parlerà della sua uscita di scena.

"Smettila, te lo dico educatamente". Valeria Marini umiliata in pubblico: dove fa la pipì, schifo senza precedenti

L'ex tronista ha promesso di fare delle rivelazioni clamorose sui motivi che l'hanno spinta ad abbandonare Uomini e Donne. Allo stesso tempo, però, Maria Tona ha comunque voluto ringraziare la padrona di casa, la De Filippi, per l'opportunità che le è stata data e infine ha aggiunto: "Non rinnego nulla".

"Vive solo per quello". Gemma Galgani, umiliazione senza ritorno: l'imbarazzante rivelazione del suo ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.