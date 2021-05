Valeria Marini ricoperta di soldi all'Isola dei Famosi: "Quanti gliene danno gli spagnoli", ecco la cifra astronomica

05 maggio 2021 a

a

a

Valeria Marini è pronta ad affrontare una nuova avventura, è infatti una naufraga di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei famosi. La showgirl si è già fatta notare nel reality suscitando tanto clamore e dibattito e stando spesso al centro delle polemiche. Le voci ora si rincorrono sul cachet che le hanno offerto per partecipare al programma spagnolo.

Onestini e Melyssa, ma spunta anche Valeria Marini: triangolo di fuoco a Superviventes?

Il settimanale Chi non ha dato la cifra esatta, ma ha fatto capire che si tratta di milioni di euro. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha rivelato che Valeria Marini, per partecipare a Supervivientes, avrebbe ricevuto un cachet a sei zeri: una cifra che va da 1 milione di euro a 9 milioni di euro.

"Vomitano tutti". Caos sull'isola: il cibo avariato consegnato ai naufraghi. Valeria Marini nei guai?

"Per accettare Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. È stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show. Si tratta di una cachet davvero stellare, se davvero fosse così, e quindi la Spagna avrebbe tirato fuori un bel gruzzoletto pur di avere Valeria nel suo show. Ovviamente siamo qui per ogni chiarimento in merito ed eventuale smentita", scrive Chi.

"Vomitano tutti". Caos sull'isola: il cibo avariato consegnato ai naufraghi. Valeria Marini nei guai?

Recentemente proprio Valeria Marini a Supervivientes ha mandato nel panico i compagni naufraghi. Tutta colpa della fame: Valeria ha rimediato 6 uova che ha distribuito ai naufraghi, ma queste sono praticamente andate a male. E alcune delle concorrenti hanno anche vomitato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.