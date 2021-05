I soliti ignoti, Amadeus e Noemi in imbarazzo: "No, ce lo dice così?". Devono interrompere il parente misterioso

06 maggio 2021 a

Finisce male la partecipazione di Noemi a I Soliti Ignoti. La brava cantante, vista anche sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, si "riunisce" ad Amadeus nel quiz di Rai1. Dopo qualche errore, arriva alla prova finale in cui deve indovinare la parentela degli Ignoti con un bel gruzzolo di 92mila euro, da destinare come da tradizione in beneficenza. Noemi si avvale di tutti gli aiuti possibili, scende a 36.800 euro e si appresta a cercare di indovinare di chi sia papà il 79enne Alberto, il parente misterioso.

Tra Ignoto numero quattro e Ignoto numero tre, Noemi sceglie il primo. Amadeus a questo punto pone ad Alberto la fatidica domanda: "È lei il padre dell'ignoto numero quattro?". Come da copione, i telespettatori si attendono qualche secondo di suspense, per tenere tutti sulle spine e far gustare appieno la tensione e la rivelazione. Ma il signor Alberto, poco avvezzo forse alle dinamiche televisive e in particolare a quello dei Soliti ignoti, "brucia" Amadeus e allargando le braccia quasi si scusa con Noemi: "Mi dispiace, non sono io".

"Non sa chi è suo figlio?". Soliti ignoti, mai accaduto prima. Amadeus resta senza parole: gelo e disastro in studio | Video





Amadeus non fa in tempo a bloccarlo e poi, a bocca aperta, lo rimprovera simpaticamente: "No! Ce lo dice così, senza aspettare?". Qualcuno, sui social, ci scherza su: "Il parente misterioso c'aveva da fare...". In fondo, una piccola gaffe meno imbarazzante di quanto accaduto qualche giorno fa, quando la parente misteriosa, una signora, confondendo il numero degli ignoti aveva sbagliato... figlio. "Voi due siete talmente diversi che lei non lo riconosce nemmeno", aveva scherzato anche in quel caso Amadeus.

