Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso scoppia in lacrime: "Non sai quanto mi arriva questo dolore"

06 maggio 2021 a

a

a

Ha sconvolto tutti la morte di Luana D'Orazio, la ragazza pistoiese di 22 anni che ha perso la vita per un incidente sul lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane - che aveva anche un bimbo di 5 anni - sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario, un orditoio. Barbara D'Urso ha ospitato a Pomeriggio Cinque la mamma di Luana, la signora Emma, che ha ricordato la figlia: "Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva 'chissà se Barbara D'Urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione'".

"Stai zitta". Pomeriggio 5, audio choc su Denise Pipitone: "Si sente una bambina", con chi è in casa

Parlando del giorno della morte, poi, la mamma di Luana ha raccontato: "Ci dovevamo vedere verso le 14 e 15, era il mio compleanno. Lei mi aveva detto 'mamma prepara il tiramisù, così stasera si festeggia'. Dopo pranzo mio marito si è andato a riposare. Mio figlio Luca con mio nipote guardavano la tv". Poi il dramma: "Alle 14 e 40 i carabinieri suonano. Non volevo aprire, avevo capito. Ho solo appreso che era successo in mattinata alle dieci. Si era impigliata nella macchina. Il collega pensava fosse andata in bagno. Dopo un po' ha sentito uno strano rumore e ha trovato Luana nella macchina".

"Tu vuoi fare solo...". Barbara d'Urso, attacco senza precedenti dal cuore del suo studio: una reazione esemplare

La signora Emma ha raccontato tutto anche al figlio di Luana: "Al piccolino ho detto che la mamma non c'è più, ma lei non voleva lasciarlo. Quando la vuole sentire, si può mettere la manina sul cuore". La conduttrice è scoppiata in lacrime e rivolgendosi a Emma ha detto: "Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno".

"Cos'è successo? Andiamo in pubblicità per favore": D'Urso sconvolta, deve interrompere la diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.