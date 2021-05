Denise Pipitone, tensione in Rai: Sciarelli e Matano, un (velenosissimo) retroscena dietro le quinte

07 maggio 2021 a

C'è tensione in Rai sulla "gestione" del caso di Denise Pipitone, tornato protagonista in tv. Dopo l’appello di Olesya, la ragazza russa in cerca della madre biologica, le indagini sulla bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 sono state riaperte. Di Denise si sono quindi occupati tanti programmi televisivi, sia in Rai che a Mediaset, tra i quali Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli su Rai tre e La vita in diretta di Alberto Matano su Rai uno, ma anche Mattino 5 e Pomeriggio 5 su Canale 5. Chi l'ha visto? è sempre stato dalla parte di Piera Maggio, madre di Denise, e ha sempre cercato di tenere un profilo basso, di cronaca pura e semplice.

Stando a quello che scrive Vigilanza tv, Federica Sciarelli si sarebbe lamentata con l’ad Rai Fabrizio Salini per il modo in cui La vita in diretta ha trattato la vicenda di Denise Pipitone, in particolare avrebbe attaccato il conduttore Alberto Matano. La Sciarelli avrebbe quindi rivendicato duramente con Salini il proprio approccio giornalistico asettico e cronachistico a differenza di quello scandalistico di Matano. Matano, insomma, secondo la Sciarelli, ha puntato sulla spettacolarizzazione del caso, forse perché in competizione con Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 nella stessa fascia oraria.

Queste lamentele della Sciarelli avranno ripercussioni su Matano che con l'ad Salini condivide una grande amicizia con l’ex ministro Vincenzo Spadafora, ancora influente in Rai? Difficile rispondere. Per adesso né Federica Sciarelli né Alberto Matano hanno commentato questa vicenda. Nell’ultima puntata de La vita in diretta, però, Matano ha ringraziato la collega di Rai Tre per il lavoro che svolge settimanalmente con Chi l’ha visto?. Un modo per fare pace?

