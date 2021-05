Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la tutina in pizzo. Si vede tutto, il video (da infarto) dietro le quinte

08 maggio 2021 a

a

a

Nuovo look supersexy per Ilary Blasi nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Sempre più magra, ha aperto la diretta di venerdì 7 maggio, con una breve sfilata che da dietro le quinte la porta sotto i riflettori dello studio. Top crop ricamato bianco a maniche lunghe, addominali a vista e pantaloni slim a mettere in risalto le gambe sexy già esaltate dal tacco 12.

La Blasi ha poi completato il look con un dei giganteschi orecchini con zirconi che, con un gesto diventato ormai classico, si leva al momento dei titoli di coda per dare la buonanotte al pubblico. La Blasi ha sempre voglia di stupire e sorprendere positivamente i suoi fan. Recentemente ha fatto molto scalpore il "bacio" col fidanzato di Vera Gemma, Jeda, nello studio del reality.

Ilary Blasi crolla a terra in diretta. All'Isola dei famosi finisce in lacrime con Gilles Rocca

Si trattava solo di un siparietto, visto che a dividere le labbra dei due c'era del plexyglass. La conduttrice, comunque, si è comunque sempre divertita spesso a stuzzicare Jeda con battute e domande nel corso delle puntate. Ultima volta si è seduta tra il pubblico e ha preteso da lui un bacio. Il ragazzo, incredulo e imbarazzato, si è prestato così al gioco. A colpire, però, era stato soprattutto l'abbigliamento della Blasi. In particolare, i suoi stivali calza. Dallo spacco si intravedevano delle calze a rete che fasciavano le gambe scendendo verso i piedi e coprendo persino le scarpe col tacco. Ecco perché si parla proprio di stivale-calza. Il modello indossato dalla conduttrice, come ha fatto sapere TgCom24, si chiama Le Silla e costa 3mila euro. Un motivo in più per sorprendere, come sa fare molto bene la Blasi.

"L'Isola dei...". Prego? Coronavirus, clamorosa gaffe di Ilary Blasi: cala il gelo su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.