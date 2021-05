Non è l'Arena, da Massimo Giletti "nuovi elementi e racconti" sul caso Ciro Grillo: cosa e chi porta in studio

08 maggio 2021 a

Appuntamento con Non è l'Arena domenica 9 maggio. Massimo Giletti porterà ancora una volta, nel suo programma di La7, lo scandalo che ha travolto la magistratura. Dopo il caso scoperchiato dall'ex magistrato Luca Palamara, ecco che a far tremare le toghe si aggiunge un'altra vicenda: quella dei verbali di Piero Amara. L'ex avvocato esterno di Eni ha raccontato di una presunta loggia massonica chiamata "Ungheria". Di questo parlerà i conduttori con i suoi tanti e attesissimi ospiti. Presenti Luca Palamara, Paolo Mieli e Sandra Amurri. E ancora, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra.

Giletti tratterà anche altri temi altrettanto importanti come la sanità calabrese e il dissesto finanziario dell'Azienda sanitaria di Cosenza. Nel salotto, invece, per i dibattito in studio Luigi De Magistris, Dina Lauricellaì e Lino Polimeni. Tra gli ospiti anche le Fem.in., un collettivo di sole donne che da mesi denuncia le carenze del sistema sanitario calabrese. Non solo, perché grande spazio sarà lasciato al caso Grillo con nuovi elementi e racconti che si aggiungono al quadro dell'inchiesta della Procura di Tempio Pausania, che accusa il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Ciro Grillo e i suoi tre amici, di violenza sessuale nei conforti di due giovani studentesse milanesi.

In studio ci saranno poi Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Pietro Senaldi, Stefania Andreoli e Paolo Reale. Non è tutto perché il conduttore mostrerà filmati e immagini per raccontare l'uso, a volte, della musica per veicolare anche un certo tipo di cultura criminale. Su questo e tanto altro se ne parlerà con Nello Trocchia e Daniele Piervincenzi. Insomma, si preannuncia già una puntata ricca, che confermerà il successo di Giletti e la sua trasmissione.

