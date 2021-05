Verissimo, Federico Rossi sconvolge Silvia Toffanin: "Ubriaco, avevo anche fumato", il gesto sul palco che non riesce a perdonarsi

08 maggio 2021 a

Federico Rossi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è stato raggiunto anche dalla fidanzata Paola Di Benedetto. I due sono innamoratissimi, anche se non tutto è rosa e fiori. Soprattutto nel recente passato ci sono stati dei momenti molto difficili, tanto che la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip a un certo punto aveva deciso di lasciare il cantante. Il quale ha svelato di aver vissuto dei mesi molto bui.

Una vera e propria crisi, generata tra l’altro da un successo raggiunto in maniera improvvisa e imponente. “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati”, ha dichiarato Federico davanti alla Toffanin. “Tutti questi problemi - ha aggiunto - che mi facevo hanno fatto sì che io cadessi in una depressione pesantissima. Avevo tante cose da fare e non avevo tempo per guardarmi dentro. Lei, nonostante ci conoscessimo da poco, mi è stata a fianco”.

Il momento più difficile è stato alla vigilia di un concerto all’Arena di Verona: “Avevo bevuto tanto e anche fumato qualcosa. È successo che mi sono fatto mettere la voce in playback ed è stato un concerto un po’ fuori dagli schemi. Paola mi aveva lasciato, ma riguardando indietro non riesco proprio a capire cosa possa essermi preso. Poi ho passato un mese e mezzo turbolento in cui cercavo sempre qualcosa di più che potesse darmi sollievo. Poi fortunatamente sono riuscito a uscirne anche con l’aiuto di Paola”.

