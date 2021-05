Striscia la Notizia, "per fortuna che è un mezzobusto lì sotto...". Imbarazzo al Tg3, la giornalista va in onda così

09 maggio 2021 a

Prosegue la cattivissima rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia. Un bel secondo posto è dato alla giornalista del Tg3. A spiegare perché ci pensa direttamente Michelle Hunziker, conduttrice del tg satirico di Canale 5: "Il secondo posto è avvolto nel mistero: il Tg3 si tinge di giallo". E infatti il volto dietro il bancone indossa una giacca color giallo accesissimo. Un dettaglio che non poteva passare inosservato agli occhi attentissimi del programma di Antonio Ricci.

"Questo colore sgargiante è un pugno in un occhio". E ancora: "Menomale che la giornalista in questione è un mezzobusto, non vogliamo sapere cosa c'è sotto". Terzo posto invece per le camicie di Massimiliano Rosolino, che durante i collegamenti dell'Isola dei Famosi, non possono che attirare curiosità. Il primo posto però va a lei: ad Alba Parietti. L'opinionista indossa una blusa dalle stampe a metà tra animalier e sauvage a "Ore 14". Peccato però, spiega la Hunziker, che manchi un pezzo.

Anche la scorsa settimana Striscia non ci era andata per il leggero, mettendo nel mirino altri volti noti della tv. "Al terzo posto abbiamo con noi Serena Bortone che si è presentata vestita così a Oggi è un altro giorno - spiegava quella volta Gerry Scotti -. Delle maniche a sbuffo enormi: qualcuno le avrà detto di non indossare questo vestito, ma è chiaro: la Bortone ha fatto spallucce". E ancora: "Al secondo posto ecco Roby Facchinetti dei Pooh che indossa una bizzarra camicia a Da noi a ruota libera", il programma di Francesca Fialdini. E Facchinetti parla di "brutture". Mentre il primo, meritatissimo, era di Paola Barale durante Avanti un altro.

