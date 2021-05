I Soliti Ignoti, sangue in studio: "Vatti a disinfettare subito". Francesco Paolantoni tira fuori la sciabola ma finisce malissimo

09 maggio 2021 a

Incidente a I soliti ignoti. Ospite del programma di Rai 1 condotto da Amadeus anche Francesco Paolantoni. L’attore napoletano, nella puntata di sabato 8 maggio 2021, aveva come identità “Stappa le bottiglie con la sciabola”. Un indizio che la concorrente, Marisa Laurito, ha indovinato in fretta. Eppure non sono mancati i colpi di scena: quando per Paolantoni è giunto il momento di dimostrare la sua abilità, la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. "Non fatelo a casa! Vatti a disinfettare il dito", ha esordito il conduttore alquanto preoccupato.

Poco dopo, il suo ritorno in studio con tanto di dito fasciato: "Non capita mai! E’ rarissimo che una bottiglia scoppi… questo dimostra l’amore che ho per le gag", ha cercato di tranquillizzare il pubblico l'attore. Tanto che Amdeus ha preso la palla al balzo per ironizzare: "L’hai voluto fare appositamente per noi?". Ma a fare una domanda parecchio sensata è stata la concorrente che, incuriosita dalla dote di Paolantoni, ha domandato: "Quando apri una bottiglia non può bere nessuno?". "Non fatelo!" ha poi aggiunto rivolgendosi ai telespettatori come ha fatto prima di lei Amadeus.

L’attore si era presentato: "Mi chiamo Francesco Paolantoni e vengo da Napoli. Età? Non ho capito! Ho appena compiuto 65 anni". Per la Laurito però non era stato difficile indovinare che Paolantoni fosse il personaggio che “stappa le bottiglie con la sciabola”. A sporgere da una gamba, infatti, ben infilzato, c’era quello che la Laurito non ha esitato a definire “tirabusciò", ossia cavatappi.

