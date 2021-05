Domenica In, "se mi regge il fisico": la strana frase di Mara Venier è una bomba in Rai, cosa la aspetta

11 maggio 2021 a

Mara Venier non molla Domenica In. E' pronta a condurre la "sua" tredicesima edizione del programma pomeridiano della domenica su Rai 1. Si tratta di una conferma di cui si parlava già da tempo. Ma l'ufficialità è arrivata solo qualche giorno fa, nel corso dell'intervista della Venier a Che tempo che fa su Rai 3. Tutto è iniziato con Fabio Fazio che ha stuzzicato la collega: "Quante edizioni hai fatto? Te lo dico io: 12. Ho fatto finta di non saperlo. Sono 12. Perché ti devo dire una cosa. C’è Pippo Baudo, ne ha fatte 13. Quindi se tu fai anche la prossima, eguagli Baudo“.

A quel punto la conduttrice ha replicato: "Eh, ma io la faccio la prossima. Se mi regge il fisico, la faccio". Una notizia accolta positivamente dai seguaci più affezionati del programma. Il presentatore di Che tempo che fa, però, ha ironicamente rincarato la dose: "A quel punto, per farne una ed eguagliare, fanne due e superi. Però 14 è anche un numero… fanne tre e ne fai 15, che è un bel numero".

La Venier, però, ha deciso di non sbilanciarsi più di tanto, preferendo invece scherzare sulla sua età: “Ma io so vecia, c’abbiamo i dolori, la sciatica“. Poi si è data della poco credibile da sola: "Siamo sempre a dire le stesse cose, poi siamo sempre qua, però Fabio. Anche noi non siamo più credibili“.

