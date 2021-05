Uomini e Donne, la disperata crisi di pianto di una dama: "Quella telefonata", giallo e polemiche dalla De Filippi

11 maggio 2021 a

Come in ogni puntata di Uomini e Donne che si rispetti non sono mancati i drammi e le lacrime nello studio dello storico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando alle ultime indiscrezioni sulle nuove puntate registrate, inizialmente al centro dell’attenzione c’è stata la solita Gemma Galgani. La quale è apparsa disperata perché ha ammesso di sentire qualcosa per Aldo, che però la vede solo come un’amica.

La dama torinese si era illusa che potesse esserci qualcosa di più perché una sera è uscita insieme al cavaliere, notandone però la freddezza negli atteggiamenti. E infatti è stato proprio lui a troncare la conoscenza sul nascere: il suo annuncio dal centro dello studio ha lasciato tutti senza parole. Poi ampio spazio è stato dedicato alle vicende amorose di Elisabetta, che ha lasciato il numero di telefono a Marco lo scorso 9 maggio: dopo essersi sentiti, si sono anche visti. Ma la dama ha ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Luca.

Quando quest’ultimo le si è avvicinato in puntata, Elisabetta è scoppiata in lacrime: poi è rientrata in studio e, dinanzi alla richiesta di spiegazioni da parte della De Filippi, ha innescato una lunga discussione incentrata sul fatto che Luca l’aveva chiamata nei giorni precedenti, facendole sperare che potesse ancora esserci qualcosa. Gianni Sperti ha attaccato duramente il cavaliere, che a quel punto ha ammesso di aver agito di pancia e di aver sbagliato.

