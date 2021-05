Amici, l'ex allievo fa coming out: "Quando l'ho detto a mia madre...", la confessione in diretta tv e il dramma prima della liberazione

11 maggio 2021 a

Manuel Aspidi è conosciuto dal grande pubblico della televisione in quanto ex allievo di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su Tv8, il cantante ha fatto coming out in diretta: “Sono gay, è il momento di essere chi sono”. È la prima volta che ha deciso di uscire allo scoperto, almeno in pubblico: “Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono fortunato”.

“Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli”, ha dichiarato Manuel Aspidi che poi, visibilmente commosso, ha aggiunto: “Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”. Confidarsi con le persone che gli sono più vicine è stato fondamentale per spingerlo a fare coming out: “Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind, che mi ha accolto come se non fosse successo niente. Le prime persone alle quali ho dichiarato questa cosa sono le mie migliori amiche. Sono come sorelle e mi hanno incoraggiato”.

Le prime persone a saperlo sono state la madre e le sorelle: “Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto che sono speciale a prescindere. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto che lo sapeva fin da quando ero piccolo. Un genitore lo sa”.

