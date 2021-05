Marisa Laurito, l'indicibile confessione: "Un vibratore sotto la punta della lingua, due ore al giorno"

13 maggio 2021 a

Torna sul Nove l'appuntamento con le interviste di Peter Gomez a La confessione. Il programma, in onda domani venerdì 14 maggio alle 22.45, subito dopo il live di Fratelli di Crozza, avrà come ospite Marisa Laurito che rivelerà un particolare momento della sua vita privata molto intimo. "Per togliere l'erre moscia ho provato persino a comprare un vibratore", così l'attrice ricorda un aneddoto legato alla sua carriera teatrale, cosa che le richiedeva di modificare l'erre moscia. "Lei sentiva di avere questo problema per cui ha cercato anche di correggerlo comprando perfino un vibratore", l'ha incalzata Gomez.

"Non l'ho comprato perché piaceva a me, ma perché sono andata da una logopedista che aveva un apparecchio che costava quattro milioni. Naturalmente io all'epoca non avevo i soldi per comprarmi questa macchina. La erre moscia viene dal fatto che la punta della mia lingua è pigra, non vibra. Questa macchina aveva una linguetta che doveva muovere questa puntina. Non avevo questi soldi e dissi: 'Come faccio?'. Lei mi rispose: 'Compri un vibratore... lo mette sotto la punta della lingua due ore al giorno'. Io entravo nelle farmacie - perché all'epoca non c'erano i sexy shop - e dicevo: 'Senta, per favore, mi deve dare un'aspirina, per prenderla larga, un alcol e un... vibratore", ha concluso ridendo la protagonista di Quelli della notte.

La Laurito, recentemente in una intervista, aveva anche rivelato qualcosa di inedito sulla sua conoscenza con Alain Delon. "Eravamo a Montecatini per Serata d’onore. Diciamo che Alain Delon non mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensasse di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone. Uno sporcaccione", lo ha così ricordato l'attrice.

