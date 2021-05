Uomini e Donne, scenata di Armando Incarnato: "Ha senso questa roba?". Poi le scuse, ma è gelo dalla De Filippi

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

a

a

Scontro senza precedenti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Già, questa volta accade davvero di tutto: Armando Incarnato e Sirius, ovvero Nicola Vivarelli se ne dicono di tutti i colori. La registrazione risale a lunedì 10 maggio e le anticipazioni sono infuocate.

"Disperata e umiliata". Una fine drammatica per Gemma Galgani, lo schiaffo davanti a tutti: gelo in studio

Sembra, da rumors, che si parli di una sfilata vinta da Gemma Galgani (attaccata da Tina Cipollari). Nicola difende Gemma, tra loro c'era stato un flirt che però è finito malissimo. La mossa di Nicola, però, fa innervosire al massimo Armando che accusa Sirius di aver preso in giro la dama durante la loro frequentazione. Rewind: il marinaio venne accusato di aver sfruttato la popolarità di Gemma per farsi conoscere tentando una vera e propria scalata televisiva. Ma lui si è sempre difeso dicendo di essere realmente innamorato di Gemma. Nella lite a Uomini e donne, tra Armando e Nicola volano parole grosse e Armando (quest'ultimo avrebbe messo in dubbio i gusti sessuali del marinaio)

"Quella telefonata". Disperata crisi di pianto di una dama, giallo e polemiche dalla De Filippi: il sospetto

Maria De Filippi interviene cercando di placare gli animi bollenti. I due ragazzi si danno una calmata, ma la scena diventa subito virale. E sui social non si parla di altro. Addirittura Armando arrivare a dire una farse choc: "Ha senso che io resti?" Cala il silenzio mentre Sirius sembra sorridere sotto i baffi. Intanto, Incarnato - dopo la sfuriata - chiede scusa. Il suo attacco frontale sembra rivolto al programma che lo ospita da molti anni. Scuse accettate. Palla al centro. Si va avanti. Ma la scena, sicuramente, turba un po' tutti. Compreso Gemma, che sta passando un brutto momento dopo la fine delle sue storie. Non riesce a trovare l'uomo giusto pur avendo davanti a sé Sirius, che l'aveva corteggiata invano.

"A letto con lui? Sei...". Gianni Sperti perde la testa: frase choc contro una dama, è caos a Uomini e Donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.