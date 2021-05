Dritto e Rovescio, c'è Mauro Corona? Irrompe Bianca Berlinguer: "Mi hai tradito". Faccia a faccia, bordate contro la Rai

14 maggio 2021 a

a

a

Mauro Corona è diventato un ospite fisso di Paolo Del Debbio da quando i vertici di Rai3 hanno deciso di farlo fuori. Nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 13 maggio su Rete 4, il padrone di casa ha riservato una bella sorpresa allo scrittore montanaro, che non si aspettava di ricevere un messaggio di Bianca Berlinguer. Quest’ultima ha cercato di farlo reintegrare a CartaBianca, ma l’opposizione dei vertici è stata netta e quindi Corona ha dovuto cercare ospitalità altrove, trovandola da Del Debbio.

"Senza AstraZeneca?". Galli, l'ultima volta in tv è una cupa profezia: "Chi stiamo intubando ora"

“Ciao Mauro, mi hai tradito”, ha esordito ironicamente la conduttrice di Rai 3, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi - ha chiosato la Berlinguer - io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due”.

Corona ha apprezzato il messaggio che lo ha colto di sorpresa: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”. Un’iniziativa di un certo peso, quella della Berlinguer, che già in passato aveva puntato il dito contro la Rai e in particolare il direttore Franco Di Mare, “colpevole” dell’epurazione dello scrittore montanaro contro la stessa volontà della conduttrice di Cartabianca.

"Toglilo, o qui qualcosa succede". Mauro Corona, ultimo avvertimento a Speranza: una fine disgraziata sul coprifuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.