Amici Serale, Arisa in clamoroso imbarazzo. Rudy Zerbi si presenta con delle mutandine femminili, "che bugiardo!"

Non solo Anna Pettinelli. Nella settima puntata del Serale di Amici, Rudy Zerbi se la deve vedere anche con Arisa, come da tradizione. Nervi tesi in studio quanto Zerbi e la Pettinelli si scontrano sulle "barre" di Sangiovanni, costringendo Maria De Filippi a intervenire per zittire la speaker radiofonica.

Ma la grande sorpresa è arrivata in apertura, con Rudy che prepara una sfida a sorpresa proprio per Arisa, con cui dallo scorso autunno è iniziata una battaglia dialettica accesissima, tra battutine e sberleffi. Questa volta si fa sul serio: Zerbi, con dei boxer e un pezzo di indumento intimo femminile in mano, rivela che Arisa sa già tutto, ma la cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa, lo smentisce a tempo di record: "Che bugiardo”. Insomma, in studio tutti sarebbero all'oscuro delle vere intenzioni del discografico.



"Ne abbiamo parlato nei nostri messaggi. La sera, la notte, ci scriviamo sempre", rivela ancora Rudy. Arisa deve scegliere tra due sfide: in una delle due dovrebbe esibirsi in lingerie, ma rifiuta. E così lei si ritrova a ballare in coppia con Lorella Cuccarini e Zerbi con Alessandra Celentano. Alla fine vince, a sorpresa, proprio Arisa e gli altri giudici del talent se la ridono di gusto. "Ho visto te che ballavi... Immagini indimenticabili", commenta Stash quasi con le lacrime agli occhi. Mentre Stefano infierisce: "Rudy, dobbiamo tenere conto che tu hai avuto una settimana per prepararti. E questo è il risultato". Insomma, virtualmente eliminato: fortuna sua che, a differenza dei sempre maltrattati allievi, lui non era in gara.

