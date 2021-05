Isola dei Famosi, Vera Gemma in studio "vestita" così: baby fidanzato e Ilary Blasi sconvolti, si vede tutto

15 maggio 2021 a

Robe da matti all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Robe da matti nel corso della 17esima puntata di questa stagione del reality, trasmessa nella serata di ieri, venerdì 14 maggio. La protagonista della "mattata"? Presto detto, Vera Gemma. Il punto è che si è presentata in studio così come potete vedere nelle fotografie qui sotto: un vestitino attillatissimo e super-trasparente dall'effetto nudo e vertiginosi tacchi a spillo. Un look davvero estremo, provocante.

Se per la prima apparizione in studio Vera Gemma aveva scelto una tuta luccicante color carne alla Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, questa volta ha indossato una tutina vietata ai deboli di cuore: pizzo nero, disegni fatti ad-hoc per esaltarne le forme e come detto il tacco a spillo in pelle nera, molto fetish. Un look che per inciso ha sconvolto anche il fidanzato, Jedà, ben 28 anni più giovane. Così come la soluzione stilistica ha ovviamente lasciato a bocca aperta il pubblico a casa davanti alla televisione.

Dunque, le battute di Ilary Blasi con Jedà: "Mi hai sedotta e abbandonata, hai smesso di scrivermi da quando è tornata Vera". E lui ha replicato un poco intimorito: "Non dire così... guarda che ci mena a tutti e due". E a quel punto Vera Gemma, rivolgendosi alla conduttrice: "Insomma, te le cerchi eh?". Non poteva poi mancare l'intervento di Tommaso Zorzi, opinionista di questa Isola dei famosi: "Se su Twitter si raggiungono i 10.000 tweet con l’hastag #ilarycenaconJedà devi portare fuori Ilary". L'obiettivo sarà stato centrato?

