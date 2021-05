Isola dei Famosi, bordata di Giulia Salemi: "Ma cosa votate a fare?". Il sospetto: tutta una farsa

15 maggio 2021 a

Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani, quest'ultima concorrente all'Isola dei Famosi, ha commentato l’ultima puntata del reality: “Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo non esce?”, ha postato sul suo profilo Twitter criticando il sistema di gioco del programma condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. L'influencer si riferisce al fatto che gli eliminati al televoto hanno la possibilità di proseguire la propria avventura sull’isola alternativa, su cui ad oggi sono rilegate Beatrice Marchetti e Francesca Lodo, mentre Emanuela Tittocchia, dopo l’eliminazione contro Roberto Ciufoli, ha rifiutato la possibilità preferendo ritornare in Italia. Insomma, la Salemi di fatto grida al complotto.

"Uno schifo". Insulti alla madre, la furia di Giulia Salemi: bordate contro l'Isola dei famosi

Sempre la Salemi, e sempre attraverso il proprio profilo Twitter, ha ironicamente commentato la prova in cui la squadra di Isolde Kostner affrontava quella di Ignazio Moser, affermando: “Non ho capito il gioco… squadra Moser cade mentre Squadra Isolde rimane in piedi… vince Moser. Forse stasera sono distratta?“. Una altra sottile critica alla poca chiarezza, secondo l'influencer, sulle sfide tra le squadre concorrenti. La difficoltà a capire come si affrontano certi giochi.

"Non fa ridere". Giulia Salemi e Valentina Persia, l'ombra del razzismo sull'Isola: si scatena la rissa

L'ultima puntata dello show si è infatti aperta con l’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che non è riuscita a vincere al televoto nel confronto contro Roberto Ciufoli. Dopo l’eliminazione, la Tittocchia ha rinunciato alla spiaggia alternativa preferendo tornare in Italia. E anche in studio c’è stato un divertente siparietto tra Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, e l'opinionista Tommaso Zorzi, mentre Iva Zanicchi è stata sgridata per una battuta che non è proprio piaciuta alla conduttrice del programma: Ilary Blasi.

