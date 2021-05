Amici, battutaccia di Anna Pettinelli: "Giallo come la faccia di chi...". Rudy Zerbi sbrocca: volano stracci su Canale 5

16 maggio 2021 a

Scintille, tensione e imbarazzo alla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi che ha concluso ieri sera, sabato 15 maggio, la sua stagione su Canale 5. Scintille e tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: tutta colpa di una battuta della prima che il secondo proprio non ha digerito.

Largo ai fatti. Quando era arrivato il momento di presentare l'esibizione di Aka7even, che portava ad Amici l'inedito Yellow, ecco che la Pettinelli ha affermato: "Gialla come la faccia di chi non voleva credere in te". E subito ecco la smorfia di Zerbi, che borbotta con le sue vicine di banco.

Ma alla De Filippi non è sfuggita la stizza di Zerbi, subito chiamato in causa. La conduttrice gli ha dato la parola ed aperto il microfono, chiedendogli le ragioni del suo disappunto. E Rudy ha picchiato duro contro la Pettinelli: "Un po' di eleganza. Siamo alla finale, è una festa. Almeno alla finale molla, basta, dai", la ha infilzata.

Ma non è finita. Rudy Zerbi ha aggiunto: "Ci stiamo divertendo, potevi evitare questa battutina. Andiamo avanti". Da par suo la Pettinelli, piuttosto sorpresa dalla veemenza della critica, ha sostenuto di non aver fatto niente di male. Ma per Zerbi la misura era colma: troppe frecciatine, voleva assolutamente rispondere al fuoco.

