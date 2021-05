Avanti un altro, la donna "fatale" in studio sei anni dopo? Raptus di Paolo Bonolis, un gesto clamoroso

17 maggio 2021 a

a

a

La donna dalla risata fatale è tornata sul luogo del delitto. Si tratta di Olimpia Madonia, che a distanza di sei anni dalla sua prima apparizione in televisione è tornata ad Avanti un altro. Stavolta però ha partecipato alla versione serale che va in onda la domenica, sempre con la conduzione di Paolo Bonolis: il format non sta ottenendo però un grandissimo riscontro in termini di ascolti, dato che lo share è sempre attorno al 12-13 per cento. Ma d’altronde a Mediaset serviva tappare il buco della domenica sera in qualche modo.

"Posso toccarti il c***o?". Paolo Bonolis, roba mai vista. E la ex Laura Freddi cade dalla sedia: grosso imbarazzo

Inoltre i fedelissimi della trasmissione di Bonolis saranno sicuramente stati felici di rivedere Olimpia Madonia. La donna aveva annunciato la sua partecipazione qualche ora prima della messa in onda: “Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ora è arrivata la notizia ufficiale - ha scritto in un post su Facebook - torno da Paolo e sarò con Enzo Salvi, Totò Schillaci, Laura Freddi e l’Uomo Fatto con le categorie ‘A volte ritornano e Campioni di quiz’. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti”.

"Lo ha fatto con un altro, eh!". Prego? Bonolis, battuta da censura con la sua ex: Laura Freddi di sasso

Al momento del suo ingresso in studio, la concorrente ha salutato Bonolis e Laurenti, dopodiché ha aggiornato il pubblico sulla sua vita: “Mi sono fatta le freccine. Sono molto contenta di rivedervi dopo sei anni. La gente mi continuava a chiedere come mai non tornavo, rispondevo perché tu, Paolo, non mi volevi”. E a questo punto è scoppiata a ridere, ma il meglio è venuto poco dopo. Durante una domanda sugli uccelli, Olimpia e Laurenti sono scoppiati in un duetto di risate che ha esasperato Bonolis, che ha quindi deciso di lasciare lo studio.

"La tv come va fatta". Bonolis irride Barbara D'Urso. Avanti un altro, il gesto che imbarazza Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.