Amici, il dramma di Giulia Stabile prima del trionfo: "Muta e bullizzata", un incubo alla scuola di danza

Giulia Stabile è stata la prima ballerina donna in grado di vincere Amici. Un record non da poco, considerando che il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi va in onda su Canale 5 ormai da venti anni. Più di quelli che ha la stessa Giulia, che è nata del 2002. La ragazza si è fatta amare dal pubblico fin dai primi mesi non solo per l’evidente talento nella danza, ma anche per il carattere un po’ particolare. Dopo la sua vittoria, l’Adnkronos ha contattato Flaminia Buccellato, storica insegnante di danza di Giulia.

“Ha vinto una ragazza pulita - ha dichiarato la maestra - bullizzata da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione. Giulia è una stakanovista. Riesce a stare in sala anche 6-7 ore. Persona solare, empatia, ha avuto molti problemi da bambina. Dicevano fosse brutta, non particolarmente intelligente, la sua voce l’ho sentita per la prima volta a 13 anni. Dopo la vittoria mi ha chiamato”. Giulia le avrebbe detto di voler tornare a studiare, anche dopo aver vinto Amici.

“Lei si chiudeva in sé anche in sala - ha raccontato l’insegnante - sempre in fondo, insicura, timorosa di apparire. Lei era solo molto, molto sensibile e molto artista. Bisogna capirla, entrare nel suo mondo. È quello che ho fatto in tutti questi anni. Ad Amici ha vinto timori e timidezza, è pulita, genuina, senza filtri, come del resto tutti i giovani che hanno partecipato quest’anno al programma di Maria De Filippi”.

