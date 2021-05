Striscia la Notizia, gaffe-Barbara D'Urso? Bordata di Gerry Scotti: "Meno male che è un carissimo amico", gelo su Canale 5

19 maggio 2021 a

"E adesso lo svarione d'autore, in un certo senso anche d'autrice": Michelle Hunziker annuncia così il servizio di Striscia la Notizia sullo scivolone di Barbara D'Urso in una recente puntata di Pomeriggio 5. Insomma, tutto su Canale 5 (la puntata del tg satirico è quella di martedì 18 maggio) La celebre conduttrice, infatti, si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. "Compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony". Subito dopo si è accorta dell'errore e si è corretta: "Oddio che ho detto? Perdonatemi, Tony Renis". Troppo tardi, però: il tg satirico era lì pronto per catturare il momento.

"Era in vena di auguri", spiega Gerry Scotti durante il filmato. E ancora: "Avete sentito? Ha confuso Tony Renis con Little Tony. E menomale che è un suo grandissimo amico. Pensa se non l'avesse conosciuto per niente". Il presentatore di "Striscia", poi, continua a scherzare facendo riferimento a un brano del cantante scomparso anni fa, nel 2013: "Da lassù Little Tony riderà, ma da qua giù Tony Renis avrà fatto qualche scongiuro".

Durante il servizio, Scotti ha ripreso ironicamente la collega: "E' così, se non fa una gaffe non è la D'Urso. Barbarella, ma quando ci starai un po' più attenta?". Una volta rientrati in studio, è la Hunziker che prende la parola per difendere la conduttrice di Pomeriggio Cinque: "Può capitare a tutti di sbagliare. Io sono la regina di queste gaffes".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla gaffe di Barbara D'Urso

