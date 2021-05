CartaBianca, Andrea Scanzi si copre di ridicolo: "Il rischio che non rispettino le regole". Ma è serio? Sfottò brutali

19 maggio 2021 a

Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di CartaBianca di martedì 18 maggio con l’argomento delle riaperture, che d’altronde è di stretta attualità politica e non solo. La giornalista di Rai 3 si è avvalsa del parere dei colleghi Andrea Scanzi e Luca Telese, oltre che dell’esperto Matteo Bassetti, che ha preso il posto di Massimo Galli (in “silenzio stampa” per sua scelta dopo aver annunciato catastrofi che fortunatamente non si sono verificate in seguito alle riaperture dello scorso 26 aprile).

Pur scrivendo per Il Fatto Quotidiano che è un “nostalgico” di Giuseppe Conte, Scanzi ha ammesso che “ad oggi Mario Draghi sta vincendo”. Anche se non sono mancati alcuni appunti: “Può impegnarsi di più nella campagna di comunicazione”, ma finché a funzionare meglio è quella di vaccinazione va bene così. Inoltre Scanzi ha svelato di essere sempre stato “preoccupato e timoroso a proposito delle aperture ma, in caso, sarò felicissimo di avere torto. Già da domani - ha sottolineato - tutti usciranno di più e c’è il rischio che molti non rispetteranno le regole. Sono preoccupato, ma meno delle scorse settimane”.

Il suo intervento ha però fatto storcere più di qualche naso tra i telespettatori, come si evince da alcuni commenti social sulla pagina ufficiale di CartaBianca: “Parla di regole lui… - si legge - vergogna Rai perché lo riammette in trasmissione”. E in effetti non ha tutti i torti…

